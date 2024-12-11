Türkiye’deki Suriyelilerin Statüsü Değişiyor: Geri Dönemeyecekler

Ünsal Ergel/ANKARA

Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından, Türkiye’den bazı sığınmacıların sınır kapılarından çıkışları dikkat çekmişti. Ülkede Beşar Esad’ın ardından kurulan geçici hükümet ile yollarda konvoylar oluşturan Suriyelilere ilişkin Türkiye’de de çeşitli düzenlemelerin yapılmaya başlandı.

Konuya ilişkin bilgi veren AK Partili yetkililer, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından geri göç çalışmaları yapıldığını ifade ettiler. Türkiye’de sığınmacı statüsüyle bulunan 4 milyona yakın Suriyelilerin bu statüden çıkarılacağına da dikkat çektiler.

'AYNI STATÜYLE DÖNMELERİ MÜMKÜN DEĞİL'

Sosyal medyada zaman zaman “Suriye’ye tatile gidiyorlar” gibi değerlendirmeler olduğunu da hatırlatan yetkililer, “Türkiye sınırından çıkanların artık aynı statüyle geri dönmeleri mümkün değil” dediler.

Ülkelerine dönecek Suriyeli sığınmacıların üzerinden “Türkiye’nin şefkatli eli, asla eksik olmayacak” vurgusu da yapan yetkililer, Göç İdaresi Başkanlığı’nın tespitlerine göre Suriyeli sığınmacılardan da yaklaşık olarak yüzde 65-70 civarında bir geri dönüş beklendiğini söylediler.

Kaynak: Gerçek Gündem