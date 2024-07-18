Türkiye'de İşsizliğin En Yoğun ve En Düşük Olduğu İl Belli Oldu

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de işsizliğin en yoğun olduğu il Hakkari, en düşük olduğu il ise Sinop oldu.

Son Güncelleme:
Türkiye'de İşsizliğin En Yoğun ve En Düşük Olduğu İl Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait il düzeyinde işgücü istatistiklerini yayımladı. 2022 ve 2023 yılları için il düzeyinde işgücüne katılım oranı, istihdam oranı ve işsizlik oranı tahminleri ile bu tahminlere ilişkin yüzde 95 anlamlılık düzeyinde güven aralıklarının verildiği istatistiklere göre, Türkiye genelinde 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de İşsizliğin En Yoğun ve En Düşük Olduğu İl Belli Oldu - Resim : 1

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK İL HAKARİ, EN DÜŞÜK İL İSE SİNOP

İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu. Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde oldu.

Türkiye'de İşsizliğin En Yoğun ve En Düşük Olduğu İl Belli Oldu - Resim : 2

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK İL ARDAHAN OLDU

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt ilinde oldu.

Türkiye'de İşsizliğin En Yoğun ve En Düşük Olduğu İl Belli Oldu - Resim : 3

Kaynak: ANKA

Etiketler
TÜİK Hakkari Sinop İşsizlik
Son Güncelleme:
İzmir'deki Elektrik Faciasında 27 Kişi Adliyeye Sevk Edildi İzmir'deki Elektrik Faciasında 27 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Yargı Dizisinin Başrolü Yeni Adresinde... NOW TV'deki O Dizide Boy Gösterecek Yargı Dizisinin Başrolü Yeni Adresinde... NOW TV'deki O Dizide Boy Gösterecek
Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış Akdeniz'de Yetişiyor, Avrupalılar Çokça Tüketiyor! Bir Tutamı Bile Kırışıklık Karşıtıymış
TOKİ Aylık Taksitlerinin Artış Hesaplaması Değişti TOKİ Aylık Taksitlerinin Artış Hesaplaması Değişti
ÇOK OKUNANLAR
168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu
Aciller Doldu Taştı! Uzmanlardan Uyarı Üstüne Uyarı Geldi Aciller Doldu Taştı! Yaz Aylarında Bunlara Dikkat
Üç Lider Kıbrıs'a Gidiyor... Erdoğan ve Özel, Baş Başa Görüşecek Mi? Erdoğan ve Özel, Baş Başa Görüşecek Mi?
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı