İzmir'deki Elektrik Faciasında 27 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de iki kişinin sokakta yürüdüğü sırada akıma kapılıp ölümüyle ilgili olarak 27 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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İzmir'deki Elektrik Faciasında 27 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'in Konak ilçesinde yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükselmişti.

Şüphelilerden 33'ü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 6'sı ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakılmıştı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenilmişti.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin yakınları da emniyet binasının çevresinde toplanarak gözaltındaki yakınlarına seslendi; kimi vatandaşların ise fenalık geçirdiği görüldü.

Kaynak: İHA

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