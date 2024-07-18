TOKİ Aylık Taksitlerinin Artış Hesaplaması Değişti

TOKİ aylık taksitlerinin artış oranı yüzde 24 olarak belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, "Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi.

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TOKİ Aylık Taksitlerinin Artış Hesaplaması Değişti

TOKİ’nin aylık taksitlerinde artış oranı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamasında TOKİ taksitlerinde artış oranı yüzde 24 olarak belirlendiğini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Kurum, “Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi. Artış oranına ilişkin paylaşımda bulunan Kurum şunları kaydetti:

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."

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TOKİ Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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