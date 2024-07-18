Rekabet Kurulu'ndan Volta Motor'a 6,6 Milyon TL Ceza

Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, firmaya 6,6 milyon lira idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulu'ndan Volta Motor'a 6,6 Milyon TL Ceza

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve yeniden satıcılarına yönelik uyguladığı bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik ön araştırma yapılmasına karar verilmişti.

Ön araştırma sürecinde elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde teşebbüse soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, teşebbüsün yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik iddialar bakımından uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Kurul, teşebbüse 6 milyon 584 bin 515 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, soruşturmanın yeniden satıcılara yönelik uygulanan bölge ve müşterilerinin kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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