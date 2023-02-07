Askeri uçakla İstanbul’dan deprem bölgesine yardım ekipleri gidiyor

Deprem bölgesine İstanbul’dan yardım ekipleri gönderilmeye devam ediyor. Yardım ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Koca Yusuf isimli kargo uçağı ile Atatürk Havalimanından Adana’ya gidiyor.

Askeri uçakla İstanbul’dan deprem bölgesine yardım ekipleri gidiyor

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’dan arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkiyatı devam ediyor.

Depreme ilişkin çalışmaların sevk ve idaresi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Koca Yusuf isimli kargo uçağı ile Atatürk Havalimanında yardım ekipleri Adana’ya gönderildi.

Öte yandan, havalimanından yardım ekiplerinin gitmeye devam edeceği öğrenildi. Ayrıca, Hava Harp Okulu personelinin topladığı yardım malzemeleri de ekiplerle birlikte deprem bölgesine gönderiliyor.

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Kaynak: İHA

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