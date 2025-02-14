Türkiye Yolladı, Almanya 'Tehlikeli' Diyerek Reddetti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ekim 2024'ten beri art arda yayımladığı ifşaat listesi, ülkedeki gıda güvenliği endişesini katladı. Gıdada tağşiş veya taklit yapan işletmelerin açıklandığı bu listenin yanında bir de Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerin sınırdan geri gönderilmesi durumun vahametini işaret etti.

Fransa, İtalya ve Almanya da dahil pek çok ülke; et ve süt ürünleri, zeytinyağı, meyve ve sebze ürünleri olmak üzere çok sayıda ürünü "sağlığa risk oluşturduğu" gerekçesiyle sınırdan geri çevirmeye devam ediyor. Son olarak yine Almanya'dan bir ret kararı geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan listeye göre; 13 Şubat 2025 tarihinde, "potansiyel risk" taşıdığı belirtilen "organik soya ekspelleri" Almaya sınırından Türkiye'ye geri gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi