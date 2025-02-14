Türkiye Yolladı, Almanya 'Tehlikeli' Diyerek Reddetti

Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünleri, sağlığa risk oluşturması nedeniyle Avrupa sınırından geri gönderilmeye devam ediyor. Son olarak bir ürün daha Almanya kapısından geri çevrildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Türkiye Yolladı, Almanya 'Tehlikeli' Diyerek Reddetti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ekim 2024'ten beri art arda yayımladığı ifşaat listesi, ülkedeki gıda güvenliği endişesini katladı. Gıdada tağşiş veya taklit yapan işletmelerin açıklandığı bu listenin yanında bir de Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürünlerin sınırdan geri gönderilmesi durumun vahametini işaret etti.

Fransa, İtalya ve Almanya da dahil pek çok ülke; et ve süt ürünleri, zeytinyağı, meyve ve sebze ürünleri olmak üzere çok sayıda ürünü "sağlığa risk oluşturduğu" gerekçesiyle sınırdan geri çevirmeye devam ediyor. Son olarak yine Almanya'dan bir ret kararı geldi.

Türkiye Yolladı, Almanya 'Tehlikeli' Diyerek Reddetti - Resim : 1

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yer alan listeye göre; 13 Şubat 2025 tarihinde, "potansiyel risk" taşıdığı belirtilen "organik soya ekspelleri" Almaya sınırından Türkiye'ye geri gönderildi.

Kuru İncirde Bir 'Zehir' Skandalı Daha! Bu Sefer İtalya'dan Geri DöndüKuru İncirde Bir 'Zehir' Skandalı Daha! Bu Sefer İtalya'dan Geri DöndüSağlık
Acilen Toplatıldı, Yunanistan’a Gönderilen Susamda 'Ölümcül' Tehlike, İçinden Zehir ÇıktıAcilen Toplatıldı, Yunanistan’a Gönderilen Susamda 'Ölümcül' Tehlike, İçinden Zehir ÇıktıSağlık

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Avrupa Türkiye gıda
Son Güncelleme:
Tanker, Kamyon ve Otomobil Birbirine Girdi! 1 Ölü, 4 Yaralı Tanker, Kamyon ve Otomobil Birbirine Girdi!
Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor
Dilan ve Engin Polat İçin Beraat Kararı Dilan ve Engin Polat İçin Beraat Kararı
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu! Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu!