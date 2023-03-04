Son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi.

Son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, depremlerin meydana geldiği yerler harita üzerinde gösterildi.

Kaynak: AA

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