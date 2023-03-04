Tarım arazisi Kolin'e verildi, asfalt tesisi kuracak: 5 stat büyüklüğünde

Türkiye Şeker Fabrikaları’nın elinden alınan tarım arazisi, muhalefetin "5’li Çete" olarak adlandırdığı şirketlerden Kolin İnşaat'ın oldu. Tarım arazisine asfalt plant tesisi için başvuran Kolin İnşaat, proje onaylamadan faaliyete geçti. Şirket, eskiden Şeker Fabrikaları’na ait olan yaklaşık 5 stat büyüklüğündeki tarım arazisini betona boğacak.

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, şirketin faaliyet göstereceği 38 bin 338 metrekare büyüklüğündeki arazi, Çevre Düzeni Planı’na göre, "Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alan" olarak geçiyor. Projenin bedeli 1 milyon 200 bin TL olarak belirleyen Kolin, Proje bedeli 1 milyon 200 bin TL olarak belirleyen şirket, faaliyet yürüteceği alanı kiraladı. Daha önce Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait arazi 2021 yılında verilen özelleştirme kararlarıyla Ankara Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredildi. Araziyi enerji şirketin kiralayan Kolin, kira bedelini ÇED dosyasında gizledi.

Hukuksuz şekilde faaliyete geçen şirkete dün onay çıktı. Bakanlık, tüm tepkilere ve Kırklareli Barosu’nun suç duyuruna rağmen ÇED gerekli değildir kararı verdi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Konuya ilişkin Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu da açıklama yaptı. Tesisin kurulduğu bölge; milyonlarca yılda oluşmuş, alüvyon ova toprağı olan 1’inci Derecede tarım toprağı olduğu hatırlatılan açıklamada, “Bu tesis, Istırancalar dan doğup bu verimli arazinin altından geçen yer altı suları Ergene Havzasını besleyen yer altı kaynak sularını da zehirleyecektir. Bu bölge aynı zamanda deprem kuşağı olan ülkemizde, Lüleburgaz Deprem Toplanma ve İskân Alanı olarak belirlenen arazidir” dendi.

Açıklamanın devamında asfaltın zararlarına ilişkin şu tespitler yer aldı: “Asfalt ısıtıldığında buharlaşarak bu kimyasal maddeler havaya karışır. Böylece ortamda bulunan kişiler tüm bu zararlı kimyasal maddelere maruz kalır. Bu kimyasal maddeler aynı zamanda hava yolu ile taşınarak çevrede bulunan bitki ve hayvanlara da ulaşarak zararlı insan dışındaki canlılara ve ortamdaki toprak ve sulara da taşınır. Bu sayılan zehirli ve kanserojen maddeler, yağmur suyu veya başka yollarla suya karışarak, bitkiler, hayvanlar, yaban hayatı ve su canlıları ve tüm çevre için ciddi tehlikeler oluşturur. Zararlı kimyasallar bu yollarla da insanlara ulaşabilmektedir. Bu maddelerin her biri pek çok hastalığa neden olmaktadır. Asfalt dumanlarına maruz kalmanın sağlık üzerindeki etkileri arasında baş ağrısı, deri döküntüsü, duyarlılaşma, yorgunluk, iştah azalması, boğaz ve göz tahrişi, öksürük, başta akciğer olmak üzere bazı kanserler de yer almaktadır.”