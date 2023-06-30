Türkiye kara parayla mücadelede neden sınıfta kaldı? 'Tamamlanmayan 2 ödev...'

Türkiye’ Kara paranın Aklanmasında Uluslararası Mali Eylem Görev Grubu’nun (FATF) raporuna göre 2021 Ekim’den bu yana gri listede yer alıyor.

T24 yazarı Çiğdem Toker de bugünkü yazısında, Türkiye’nin kara parayla mücadelesinde söylenmeyenleri kaleme aldı.

TAMAMLANMAYAN 2 ÖDEV

Türkiye’nin halen gri listede yer aldığını aktaran Toker, önceden taahhüt edilen ödevlerin tamamlanmadığı için gri listeden çıkamadığını söyleyerek, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi, Toker konuya ilişkin şunları yazdı:

“Şimşek, FATF'in, Türkiye hakkında belirlediği 7 eksikliğin ikiye indirildiğini, kara ve para ve terörün finansmanıyla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü söylüyor ve şu taahhütte bulunuyor:

"En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır."

Bir bakanın, ülkesi için zor bir duruma ilişkin gelişmede öncelikle olumlu yönü görüp kamuoyuna göstermesi normaldir… Şimşek'in açıklamasına göre FATF yakında bir rapor yayımlayacak ve bu raporda Türkiye'nin standartlara uyum konusunda en başarılı ülkeler arasına girdiği ortaya koyulacakmış. Bu kısım biraz ilginç tabii. Hayır, Şimşek henüz yayımlanmamış bir raporda ne yazacağını önceden bildiği için değil! Konumu gereği bu mümkün olabiliyor demek ki.

Bu bilgide ilginç olan FATF'in geçen hafta güncel halini duyurduğu "gri liste"de Türkiye'ye atfen açıklanan iki eksikliğin epeyce önemli olması. Yani bu iki önemli eksikliğe rağmen Türkiye çok başarılı bulunacaksa ne mutlu bize…”

Toker, Türkiye’nin taahhüt ettiği ve tamamlaması gereken iki eksikliğin ise şunlar olduğunu yazdı:

- Türkiye'nin kara para aklanmasıyla ilgili daha karmaşık soruşturma ve kovuşturmaları üstlenmesi gerekiyor.

- Türkiye'nin terörizm davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmesi gerekiyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in belirlediği gruplarla ilgili terörün finansmanı soruşturmalarına ve kovuşturmalarına öncelik vermesi gerekiyor.

BÜTÜN SÜRELER TÜKETİLDİ

Türkiye’nin eylem planında FATF tarafından verilen tüm sürelerin tüketildiği belirtilirken, Toker, Türkiye’nin gri listeden çıkabilmesi için şunları öngörüyor:

Buradan bizim anladığımız Türkiye'nin gri listeden çıkabilmek için ülkemizde kara para aklanmasıyla ilgili davaların artacağı, daha karmaşık soruşturmaların yürütüleceği ve BM'nin duyurduğu terörle ilişkili gruplarla ilgili soruşturmalara öncelik verileceği.