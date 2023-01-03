Acı tablo: Son 15 yılda 4 bin 86 kadın öldürüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), kadın cinayetlerine ilişkin 2021 ve 2022 yılı verilerini karşılaştırmalı olarak açıkladı. Buna göre, 2021 yılında 348 olan kadın cinayeti sayısı 2022 yılında 381’e çıktı. 2022 yılında en çok kadın cinayetinin işlendiği ekim ayında, 39 kadın öldürüldü.

İller bazında en çok cinayet İstanbul’da oldu. İstanbul’da 69 kadın erkekler tarafından öldürüldü. İstanbul’u 23 kadın cinayeti ile İzmir, 21 kadın cinayeti ile Ankara takip etti. 2021 yılında ise İstanbul’da 57, İzmir’de 19 ve Ankara’da 9 kadın öldürülmüştü. 2021 yılında kadın cinayetinde üçüncü sırada Antalya yer alıyordu. Antalya’da geçtiğimiz yıl 19 kadın öldürülürken, bu yıl sayı 15’e düştü.

"ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN ÇOĞU EVLİ"

2021 yılında öldürülen kadınlardan 148’i evli, 133’ü bekar, 14’ü dini nikahlıydı. 2022 yılında öldürülen kadınların çoğunun evli olduğu görüldü. Bu yıl öldürülen kadınların 182’si evli, 118’i bekar, 15’i dini nikahlı. Öldürülen kadınların yaş ortalaması 35,5 olarak hesaplandı. Erkek cinayetine kurban gidenlerin en küçüğü 3 yaşında ve en büyüğü de 81 yaşındaydı.

Kadınların 137’si birlikte ilişki yaşadığı erkek, 42’si ayrılma aşamasında olduğu erkek, 44’ü aile içinden erkek, 37’si ayrıldığı erkek, 16’sı tanıdığı erkek, 8’i kızının- kardeşinin veya annesinin bağlantılı olduğu erkek ve 5’i de tanımadığı erkek tarafından öldürüldü. 88 kadın ölümü ise şüpheli bulundu. Şüpheli kadın ölümleri 2021 yılına göre arttı. 2021 yılında şüpheli kadın ölümü 71’di.

Federasyonun verilerine göre, 2008- 2022 yılları arasında 4 bin 86 kadın öldürüldü ve 421 kadın cinayeti ile en çok ölüm 2019 yılında oldu.

Kaynak: ANKA