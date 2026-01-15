Türkiye Arabulucu Olacak mı? Bakan Fidan: İran'ı Yakından Takip Ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.

Türkiye Arabulucu Olacak mı? Bakan Fidan: İran'ı Yakından Takip Ediyoruz
Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YPG sorun olmaya devam ediyor. Türkiye olarak bu konuda kararlılığımız sürecek.

İran'ı yakından takip ediyoruz. İran'da olacaklar bizi de ilgilendiriyor. Diplomatik çabalara devam edeceğiz. Umarım İran ve ABD konuyu çözer."

