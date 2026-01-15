Türkiye Arabulucu Olacak mı? Bakan Fidan: İran'ı Yakından Takip Ediyoruz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.
Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"YPG sorun olmaya devam ediyor. Türkiye olarak bu konuda kararlılığımız sürecek.
İran'ı yakından takip ediyoruz. İran'da olacaklar bizi de ilgilendiriyor. Diplomatik çabalara devam edeceğiz. Umarım İran ve ABD konuyu çözer."
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi