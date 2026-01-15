Avukat Serdar Öktem’e 6 Saniyede İnfaz! İstanbul’daki Suikastın Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Ekim 2025’te İstanbul Şişli’de silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Avukat Serdar Öktem’in öldürüldüğü ana ait görüntülere ulaşıldı. Büyükdere Caddesi’nde trafikte ilerlediği sırada takip edilen Öktem’in aracının yanına yaklaşan saldırganların, araçtan inerek kısa sürede yaylım ateşi açtığı anlar kameralara yansıdı.

Öktem’in ofisinden çıktıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru ilerlediği, yoğun trafik nedeniyle yavaşladığı sırada hedef alındığı belirlendi. Açılan ateş sonucu vücuduna dördü isabet eden kurşunlardan ikisinin başına geldiği, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA VE OPERASYONLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda suikastın failleri ve bağlantıları tespit edildi.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, ilk etapta düzenlenen baskınlarda aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı. Devam eden operasyonlarda gözaltına alınan toplam 14 şüpheliden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen iki kalaşnikof, iki tabanca, bir kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

SUİKASTİN ARKA PLANI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, saldırının organize suç örgütleri arasındaki husumete dayandığını gösterdi. İddialara göre, Öktem’in bazı sanıkların avukatlığını üstlenmesi nedeniyle hedef seçildiği ve suikastın, daha önce yurt dışında işlenen bir cinayete misilleme olarak planlandığı değerlendiriliyor.

Yetkililer, olayla bağlantılı yaklaşık 20 şüpheli hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanmasının beklendiğini bildirdi.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Ortaya çıkan görüntülerde, saldırganların içinde bulundukları aracın dörtlülerini yakarak hedefi takip ettiği, trafikte aynı hizaya geldiklerinde durup hızla araçtan indikleri ve kısa sürede ateş açarak kaçtıkları görülüyor. O sırada çevrede bulunan sürücü ve yayaların panikle kaçıştığı anlar da kameralara yansıyor.

Kaynak: Sabah