Türkiye 2025'e 'Merhaba' Dedi

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle, yeni yıl birçok kentte coşkuyla karşılandı. Kentler, meydanlar yılbaşı kutlamalarından eksik kalmasa da ekonomik kriz vatandaşın sokağa çıkışında da etkili oldu. Vatandaşların birçoğu, yılbaşını mekânlarda karşılamak yerine, kent meydanlarında, belediyelerin organizasyonlarında eğlenmeyi tercih etti.

İstanbul'da Taksim Meydanı, Ankara'da Kızılay Meydanı ve Kuğulu Park, İzmir'de Kültürpark'ta ve Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalıklar geri sayım için bir araya geldi.

EK ÖNLEMLER

Yeni yıl kutlamaları için İstanbul'da alınacak önlemlerin bir kısmı 31 Aralık sabahı itibarıyla yürürlüğe girdi. İstanbul Valiliği, yazılı açıklama ile 15 milyondan fazla kişinin yaşadığı megakentte alınacak tedbirleri duyurdu. Açıklamada, "31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır" denildi.

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