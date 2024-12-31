İstanbul Valisi Davut Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Çalışanların Yeni Yılını Kutladı

İstanbul Valisi Davut Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Telsiz ile sahada çalışan personelin yeni yılını kutlayan Vali Gül'e, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre, İstanbul AFAD İl Müdürü Haluk Özener ve Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt eşlik etti.

Koordinasyon merkezinde çalışan personellerin de yeni yılını kutlayan Vali Gül, personele çikolata ikramında bulundu.

'SABAHA KADAR ZİYARETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Yeni yıl gecesinde İstanbul'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu bir şekilde girebilmesi için öncesinden başlayan tedbirlerimiz oluyor. İçişleri Bakanlığımız Türkiye genelindeki bu tedbirleri koordine ediyor. İstanbul’da da biz mesai arkadaşlarımız ile birlikte vatandaşlarımızın huzur içerisinde bu geceyi geçirmesi için gece gündüz, 24 saat esasına göre tedbirler aldık. Şu an 112 Acil Çağrı Merkezi’ndeyiz. Burada emniyetin, jandarmanın, sahil güvenliğin, itfaiyenin, sağlığın, ormanın, 7 gün 24 saat hizmet vermesi gereken kuruluşların çağrı personelleri var. Yaklaşık 350 arkadaşımız burada görev yapıyor. Sahada güvenlik güçlerimiz 60 bin 68 personelimiz görev yapıyor. Bizde bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Darülaceze’yi ziyaret etti. Saat 15.00 itibari ile orada başladık. Huzurevlerini, sevgi evlerini, karakollarımızı, yine alanda kontrol eden güvenlik kuvvetlerimizi ziyaret edeceğiz. Şu an 112’deyiz. Bu sabaha kadar arkadaşlarımızı ziyaretlerimiz devam edecek. İnşallah 2025’te ağız tadıyla bir yıl yaşamış olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA