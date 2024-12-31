İstanbul'da Ekmek Fiyatına Zam Mı Geldi? Fırıncılar Odası Başkanı Son Noktayı Koydu

İstanbul'da 2024'ün son gününde ekmeğe zam geldiği iddiası gündeme geldi. Sosyal medyada bir kırtasiyecinin ekmeğe zam geldiğini ve fiyat listesinin baskısını yaptığını öne sürmesiyle gündeme geldi.

EKMEĞE YÜZDE 25 ZAM

Söz konusu listede, İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatının yüzde 25 zamla 12.50 TL'ye, kilogram fiyatının ise 62.50 TL'ye çıktığı belirtildi. İstanbul Fırıncılar Odası yetkililerine dayandırılan bir haberde ise, "İstanbul Valiliği ve Ticaret Bakanlığı'nın zammı onayladığı bilgisini verdi. İstanbul Fırıncılar Odası tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL FIRINCILAR ODASI'NDAN YANIT

Odatv’nin haberine göre, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Böyle bir zan kararı olsa benim bilgim olur. Söz konusu iddia doğru değildir. Zam kararı alındığında açıklama yapılacaktır." dedi.

Kaynak: Odatv