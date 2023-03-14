TTB Başkanı Fincancı: 'Sağlık sistemi enkaz altında kalmıştır'

Şanlıurfa Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bugün odanın önünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı yaptı.

Fincancı, “Ranta dayalı sistemin içinde ‘gıcır gıcır şehir hastaneleri’ diye övündükleri şehir hastaneleri hasar aldı, yıkıldı. Sağlık sistemi enkaz altında kalmıştır. Biz, bu enkazın altından birlikte dayanışma ile çıkmak ve yeni; insana, tüm canlılara yaraşır bir sistemi kurmak için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz" dedi.

"SAĞLIK SİSTEMİ ENKAZ ALTINDA KALMIŞTIR"

Fincancı, şunları söyledi:

"Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da diğer kollarımızla buluşacağız ve Adıyaman'da kayıplarımızı bir kez daha anacağız. Hepimiz yastayız. Bir olağandışı durum yaşadık. Olağandışı durumlar, ne yazık ki olağan sayılan dönemlerde de yaşadığımız sorunları katmerleştirerek artırdı. Biz, zaten alanımızla ilgili, sağlık ortamları ile ilgili, sağlıktaki çalışma koşulları ile ilgili ciddi sorunlarla boğuşuyorduk. Hepiniz anımsarsınız, geçtiğimiz yıl 14 Mart'ı biz eylemlerle geçirmiştik. Çünkü emeğimizi değersizleştiren, sağlığı tüketim nesnesine dönüştüren bir sağlık sistemine karşı mücadele ediyorduk. O zaman söylemiştik, yıllardır söylüyoruz; aslında bu depremde enkaz altında kalan, o yaratmaya çalıştıkları, arayıp bulamadıkları sağlık sistemi oldu. İnsanlarımızı kaybettik. Neden? Tam da bu olmaması gereken sağlık sistemi nedeniyle. Neden bir şehirde her 10 aile sağlığı merkezinin 9'u yıkılır ve enkaz altında kalır, bunu sormak gerekiyor. Çünkü özelleştirmelerle bizi merdiven altlarına ve apartmanların giriş katlarına mahkum ettiler. Böyle ortamlarda sağlık hizmeti verilemeyeceğini söylemiştik. Ranta dayalı sistemin içinde ‘gıcır gıcır şehir hastaneleri’ diye övündükleri şehir hastaneleri hasar aldı, yıkıldı. Sağlık sistemi enkaz altında kalmıştır. Biz, bu enkazın altından birlikte dayanışma ile çıkmak ve yeni; insana, tüm canlılara yaraşır bir sistemi kurmak için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA