Türk Psikologlar Derneği'nden Katliam Görüntülerine İlişkin Çarpıcı Açıklama: 'Bu Olay Daha Da Korkunç Olayların Habercisi Olabilir...'

Türk Psikologlar Derneği, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Türkiye'yi ayağa kaldıran katliam görüntüleriyle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Sokak hayvanları yasasının, şiddet eğilimli kişilerin cesaretlenmesine zemin hazırladığına dikkat çekilen açıklamada "Bu olay, daha da korkunç şiddet olaylarının habercisi olabilir" denildi.

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Türk Psikologlar Derneği'nden Katliam Görüntülerine İlişkin Çarpıcı Açıklama: 'Bu Olay Daha Da Korkunç Olayların Habercisi Olabilir...'

Türk Psikologlar Derneği, Ankara’nın Altındağ ilçesinde dün gece (8 Ağustos) poşetlerin içinde ve çukurlarda öldürülmüş halde bulunan 11 köpekle ilgili açıklama yayımladı.

'BU YASA, ŞİDDET EĞİLİMLİ KİŞİLERİN CESARETLENMESİNE ZEMİN HAZIRLAMAKTADIR'

Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan hak savunucuları ve hayvanseverlerin yanında olduğunu duyuran TPD’nin açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna duyurulur: Dün gece ülkemizde gerçekleşen hayvan katliamı görüntüleri, hepimizde derin travmatik etkiler yaratmıştır. Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan aktivist ve hayvanseverlerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.

Psikologlar olarak uyarıyoruz: Bu yasa, şiddete eğilimli kişilerin cesaretlenmesine zemin hazırlamaktadır. Daha önce yetkililere yaptığımız uyarılar maalesef karşılıksız kaldı. Bu olay, daha da korkunç şiddet olaylarının habercisi olabilir.

“Yasayı iptal edin: Dün gece yaşananlar, ülkemizi başta çocuklar olmak üzere hepimiz için tehlikeli bir yer haline getirdi. Bu yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından ivedilikle görüşülmeli ve iptal edilmelidir. Şiddetsiz bir toplumda yaşamak herkesin hakkıdır!”

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Altındağ Sokak köpekleri
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