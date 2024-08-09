Köpekleri Toplanan Yaşlı Kadının Feryadı, Yürekleri Burktu

TBMM'den geçen ve yasalaşan 'sokak köpeklerinin katledilmesini' öngören yasaya vatandaşlar tepki gösterirken, Niğde'nin ardından Altındağ'da da köpeklerin katledilip boş bir alana atıldığı görülmüştü.

Altındağ Gültepe Mahallesi'nde 8 Ağustos günü gerçekleştirildiği söylenen bir başka toplamada ise yaşlı kadının baktığı köpeklerin toplandığı, bir köpeğin alındığı ancak diğer köpeğin uyuşturucu iğne etkisiyle öldüğü öne sürüldü.

YAŞLI KADININ GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Yaşlı kadın o anları ağlayarak anlatırken bölgeye gelen gönüllü şu açıklamayı yaptı:

"Dün Altındağ Belediyesi bu bölgeye de gelmiş. Teyzemizin baktığı köpekler, teyzem çok direnmiş. Birini almışlar, diğerini alamamışlar ama hayvan verdikleri dozdan kaynaklı ölmüş. Bu köpek de otopsiye gidecek. Ne oldu da bu köpek öldü? Teyzem de çok direnmiş. Evinde oturup klavye başında yazanlar, şu teyzeden utanın

Yaşlı kadın ise ağlayarak şunları söyledi:

"Yemin ederim çok direndim çok direndim annem. Yemin ederim çok direndim. Hepsine neler söyledim. Orda iki tane bayıldı, yemin ederim. Anne köpek orada, yavrusu yok. Alacak onun yavrusunu götürecek."