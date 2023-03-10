Türk oyuncu ve model hırsızlık yaparken yakalandı!

Genç oyuncu Sakine Haksever, İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'de hırsızlık yaparken yakalandı. Sakine Haksever kendisinde kleptomani olduğunu söyledi ancak mağaza sahibi şikayetçi oldu. Savcılık, genç oyuncunun 10 yıla kadar hapsini talep etti.

Türk oyuncu ve model hırsızlık yaparken yakalandı!

Oyuncu Sakine Haksever hakkında hırsızlık iddiası gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Bayrampaşa'da bir AVM'de 18 Aralık'ta gerçekleşen olayda, oyuncu Sakine Haksever mağaza içerisinde görüp beğendiği 8 adet ürünü aldı. Kasada ise 5 ürün için 350 lira ödedi.

Ancak mağazadan çıkarken dedektör alarm verdi. İddiaya göre; çantasından ödenmemiş tayt, tişört ve havlu çıktı. Karakolda ifade veren genç oyuncu, bir süredir kendisinde kleptomani rahatsızlığı olduğunu fakat doktordan bir rapor almadığını belirtti.

Psikolojik destek de gördüğünü ve yaptığından pişman olduğunu belirtti. Ancak mağaza sahibi şikayetçi oldu. Savcılık, şüphelinin 10 yıla kadar hapsini talep etti. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Türk oyuncu ve model hırsızlık yaparken yakalandı! - Resim : 1

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