Eski bakanlardan Vefa Tanır yaşamını yitirdi!

Son dakika haberi... Eski bakanlardan Vefa Tanır hayatını kaybetti. Tanır için TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Eski bakanlardan Vefa Tanır yaşamını yitirdi!

Eski bakanlardan Vefa Tanır hayatını kaybetti. Vefa Tanır için 13 Mart Pazartesi günü TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Tanır'ın cenazesi daha sonra memleketi Konya'ya götürülüp Ilgın Çukur Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

VEFA TANIR KİMDİR?

1927'de Konya'nın Ilgın ilçesinde doğan Tanır, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19. dönem Konya milletvekilli seçildi.

36. ve 39. hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38. hükümet döneminde Bayındırlık Bakanı, 49. hükümet döneminde Orman Bakanı, 51. ve 52. hükümet döneminde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Tanır, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

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