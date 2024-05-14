Türk Kızılay Derneği TBMM'de sunum yapacak

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, yarın toplanacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından "deprem mağduru çocukların durumu ile bu illerde yapılan çalışmalara" ilişkin ikinci toplantısını yapacak.

Komisyon'a Türk Kızılay Derneği'nden, "Genel Başkan Yardımcısı seviyesinde" yetkili katılacak ve "derneğin deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetler ile deprem bölgelerinde çocuklarla gerçekleştirilen iyi uygulama ülke örnekleri konularında" bilgi ve görüş bildirecek.

Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nından Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde yetkililer de dinlenecek.

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Ünal Kılıç da komisyonda sunum yapacak.

Kaynak: ANKA