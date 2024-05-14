Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı... Araç içinde bile içilemeyecek!

Giresun Valiliği, kent genelinde açık alanda alkol tüketilmesinin yasaklandığını duyurdu.

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Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı... Araç içinde bile içilemeyecek!

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sahilde, dere kenarlarında, parklarda, hatta özel araçların içinde bile alkol tüketimine yasak getirildiği duyuruldu. Kararın, "kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla" alındığı bildirildi.

Giresun Valiliği resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“AMAÇ: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alınmıştır.

KAPSAM: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesi ve bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik edenlere yönelik alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usül ve esasları kapsar.

GENEL ESASLAR: Giresun il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık olan ve yetkili mercilerce alkol tüketimine dair ruhsatlandırma yapılmamış mahallerde alkol alarak vatandaşların sükun ve huzurunu bozanların alkol ve türevi maddelerin özendirilmesinin engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında;

a) Giresun ili sahil kısmında, kumsalda ve kayalıklarda, Aksu deresi, Batlama deresi, Büyük Güre deresi ve Küçük Güre deresi kenarında,

b) Parklar, çocuk oyun alanları, umuma açık bahçeler ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda,

c) Meydan, cadde, sokaklarda ve viyadük altlarında, ceplerde, kale içinde ve çevresinde,

d) Piknik ve gezinti alanları, meskun mahal içerisinde bulunan çeşme başları ile tarihi ve kültürel mekanlar ve mezarlıklarda,

e) Her düzey ve türden eğitim-öğretim binaları, kurs maksatlı yerler, öğrenci yurtları ve kamu binaları ile bu binaların bahçelerinde,

f) İbadethaneler ve eklentileri ile bahçelerinde,

g) Terk edilmiş yapılar ve inşa halinde bulunan yapılarda,

h) Otogar ve terminallerde, alt veya üst geçitlerde,

i) Otoyol ve karayolları ile mahalle yollarının kenarlarında,

j) Seyir veya park halinde iken her türlü motorlu ulaşım araçlarının içerisinde ve üzerinde,

Açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içeceklerin içilmesi yasaktır.”

Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı... Araç içinde bile içilemeyecek! - Resim : 1

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