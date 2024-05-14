Cumartesi Anneleri'nden Fatma Kırbayır, kardeşinin akıbetini öğrenemeden hayatını kaybetti

12 Eylül 1980'de gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan Cemil Kırbayır’ın kardeşi Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti.

Cumartesi Anneleri'nden Fatma Kırbayır, kardeşinin akıbetini öğrenemeden hayatını kaybetti

Cumartesi Anneleri tarafından yapılan açıklamada, Fatma Kırbayır'ın cenazesinin 15.05.2024 (yarın) öğle namazının ardından Göle'de toprağa verileceği duyuruldu.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı.

"12 Eylül kayıplarımızdan Cemil Kırbayır’ın kardeşi, mücadele arkadaşımız Fatma Kırbayır da, Berfo Annemiz gibi Cemil’den bir haber alamadan aramızdan ayrıldı. Acımız büyük. Fatma Kırbayır, 15.05.2024 (yarın) Öğle namazının ardından, İçerenköy Gökyiğit Camisinden Berfo Annemizin yanına, Göle'ye uğurlanacak."

Fatma Kırbayır'ın annesi Berfo Kırbayır da oğlunun akıbetini öğrenemeden 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

Cumartesi Anneleri'nden Fatma Kırbayır, kardeşinin akıbetini öğrenemeden hayatını kaybetti - Resim : 1

"ÖLÜRSEM DEVLETE HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"

Cumartesi Anneleri'nin 651'inci hafta eyleminde kardeşinin akıbetini soran Fatma Kırbayır, "Ben ölürsem bu devlete hakkımı helal etmeyeceğim. Bize göstermediniz bari öbür analar görsün. Kemiklerini bize verin" demişti.

Etiketler
Cumartesi Anneleri
İBB "Şişli’nin Kanal İstanbul'u" için harekete geçti: İnşaat yolu beton bariyerle kapatıldı İBB "Şişli’nin Kanal İstanbul'u" için harekete geçti: İnşaat yolu beton bariyerle kapatıldı
Ensar Vakfı kurucusu Mustafa Kurtuluş ölmeden önce ceza almış: "Araçta cinsel saldırı..." Ensar Vakfı kurucusu Mustafa Kurtuluş ölmeden önce ceza almış
Dağılmıyor ve bayatlamıyor. 25 yıllık aşçının un helvası yaparken kullandığı tarif Dağılmıyor ve bayatlamıyor. 25 yıllık aşçının un helvası yaparken kullandığı tarif
TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu
ÇOK OKUNANLAR
Ayten Gökçer hayatını kaybetti Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu! Yargıtay Başkanı belli oldu!
Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim! Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı
Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek" Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor?
Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak? Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti