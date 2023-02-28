Turan Çömez: Yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdi

İyi Partili Turhan Çömez, Şule Aydın moderatörlüğündeki Kayda Geçsin programına bağlanarak İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşanan korkunç can kayıplarını anlattı.

Son Güncelleme:
Turan Çömez: Yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdi

Halk TV'de Kayda Geçsin programına bağlanan İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez deprem bölgesi İskenderun'dan bağlandı. Çömez "Burada yaşamış insanların dramlarına tanık olarak ne Erdoğan'a ne de AKP iktidarına hakkımı helal etmiyorum. Yoğun bakımdaki gerekli önlemler alınmadığı için yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdiler. Erdoğan' a sesleniyorum sen şimdi nasıl helalleşeceksin?" dedi.

Çömez açıklamalarında şunları söyledi:

"Burada yaşamış insanların dramlarına tanık olarak ne Erdoğan'a ne de AKP iktidarına hakkımı helal etmiyorum. Sizinle paylaşacaklarımla ilgili yargı mekanizmalarının çalıştırılması lazım. Birincisi İskenderun Devlet Hastanesi'yle ilgili bu hastane ile ilgili 'kullanılamaz güvenli değildir' raporu var. Bu rapor bundan on yıl önce verilmiş. Doktor arkadaşlarım devlete bu durumu bildirmiş. Bununla ilgili belge de var. Bütün feryatlara ve çabalara rağmen o bina 10 yıldır kullanıldı. Bu rapora rağmen o hastane kullanılmaya devam edilmiş. Hastalar ve çalışanlar o binada hayatlarını kaybettiler. Bu insanlar o ağır betonların altında can verdiler. Erdoğan' a sesleniyorum sen şimdi nasıl helalleşeceksin?

'Yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdiler'
Daha vahim bir konuya daha geleceğim. Bu hastanenin ikinci binası ilk depremden sonra hasar aldı ama kullanılmaya devam edildi fakat insanlar ne yazık ki oksijen tüpleri, merkezi oksijen tüpleri ve jeneratörler çalışmadığı için. Bunlarla ilgili gerekli önlemler alınmadığı için yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdiler. Elektrik olmadığı için oksijen tüpleri çalışmadığı için can verdiler. Bunu bana feryat ederek ağlayarak o hastanedeki doktor arkadaşlarım söyledi.

Son Güncelleme:
Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi
Mutsuz 4 burç.. Doğuştan hep dertliler.. Yüzleri hiç gülmüyor Mutsuz 4 burç.. Doğuştan hep dertliler.. Yüzleri hiç gülmüyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elbistanlıları azarladı: Sessizlik olacak, dağılın gidin! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elbistanlıları azarladı: Sessizlik olacak, dağılın gidin!
Zeydan Karalar'dan "istifa" yanıtı: Asıl suçluları göz ardı ediyoruz gibi geliyor bana Zeydan Karalar'dan "istifa" yanıtı: Asıl suçluları göz ardı ediyoruz gibi geliyor bana
ÇOK OKUNANLAR
Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi? Deprem sonrası ilk anketi köşesinden açıkladı: Deprem oy tercihlerini değiştirdi mi?
EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı EYT'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişme: Tablo ortaya çıktı
Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir' Kahramanmaraş depremini 3 gün önce bilmişti, net tarih verip uyardı: '7 ve 8'in üzerinde olabilir'
Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi
Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım: Herkes yaşattığını yaşayacak Taha Duymaz'ın Instagram hesabından paylaşım