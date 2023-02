Turan Çömez: Yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdi

Halk TV'de Kayda Geçsin programına bağlanan İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez deprem bölgesi İskenderun'dan bağlandı. Çömez "Burada yaşamış insanların dramlarına tanık olarak ne Erdoğan'a ne de AKP iktidarına hakkımı helal etmiyorum. Yoğun bakımdaki gerekli önlemler alınmadığı için yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdiler. Erdoğan' a sesleniyorum sen şimdi nasıl helalleşeceksin?" dedi.

Çömez açıklamalarında şunları söyledi:

"Burada yaşamış insanların dramlarına tanık olarak ne Erdoğan'a ne de AKP iktidarına hakkımı helal etmiyorum. Sizinle paylaşacaklarımla ilgili yargı mekanizmalarının çalıştırılması lazım. Birincisi İskenderun Devlet Hastanesi'yle ilgili bu hastane ile ilgili 'kullanılamaz güvenli değildir' raporu var. Bu rapor bundan on yıl önce verilmiş. Doktor arkadaşlarım devlete bu durumu bildirmiş. Bununla ilgili belge de var. Bütün feryatlara ve çabalara rağmen o bina 10 yıldır kullanıldı. Bu rapora rağmen o hastane kullanılmaya devam edilmiş. Hastalar ve çalışanlar o binada hayatlarını kaybettiler. Bu insanlar o ağır betonların altında can verdiler. Erdoğan' a sesleniyorum sen şimdi nasıl helalleşeceksin?

'Yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdiler'

Daha vahim bir konuya daha geleceğim. Bu hastanenin ikinci binası ilk depremden sonra hasar aldı ama kullanılmaya devam edildi fakat insanlar ne yazık ki oksijen tüpleri, merkezi oksijen tüpleri ve jeneratörler çalışmadığı için. Bunlarla ilgili gerekli önlemler alınmadığı için yoğun bakımda insanlar oksijensiz ve elektriksiz kaldıkları için can verdiler. Elektrik olmadığı için oksijen tüpleri çalışmadığı için can verdiler. Bunu bana feryat ederek ağlayarak o hastanedeki doktor arkadaşlarım söyledi.