Tunceli'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; köylerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 24 Aralık 2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA