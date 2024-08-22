Tüm Haklarını Onun İçin Kullandı: Timur Cihantimur ABD'deki Cezaevinde Yalnızca Bir Kişiyi Aramış

İstanbul’un Eyüp ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmasının ardından annesi Eylem Tok ile önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçan Timur Cihantimur hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

Türkiye tarafından çıkarılan kırmızı bültenin ardından annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’nin Boston kentinde yakalanarak cezaevine gönderilen Timur Cihantimur’un cezaevinde yalnızca bir kişiyi aradığı ortaya çıktı.

Takvim’de yer alan habere göre, Cihantimur’un ABD’deki cezaevindeki telefon hakkında yalnızca, İstanbul’da yaşayan kız arkadaşını aradığı iddia edildi. Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ile ise hiç iletişim kurmadığı öne sürüldü.

YERİ İKİ KEZ DEĞİŞTİRİLDİ

Cihantimur’un yeri cezaevindeki kötü koşullar nedeniyle iki defa değiştirilmiş, Cihantimur’un avukatları müvekkillerinin psikolojik durumunu gerekçe göstererek tahliye talep edilmişti.