TÜİK, Zonguldak'ın nüfusunu açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Zonguldak'ın nüfusunu açıkladı. Öte yandan TÜİK, Zonguldak’ta yaşayan yaşlı nüfus sayısına da yer verdi.

Son Güncelleme:
TÜİK, Zonguldak'ın nüfusunu açıkladı!

TÜİK, 2022 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini ve Zonguldak'ın nüfusunu paylaştı.

Verilere göre, Zonguldak’ta yaşlı nüfus 85 bin 182 kişi oldu. Zonguldak’ta 15 bin 504 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü.

ZONGULDAK'IN NÜFUSU BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre, Zonguldak'ın toplam 588 bin 510 olan nüfusunun 291 bin 854'ünü erkek, 296 bin 656'sını kadın nüfusu oluşturdu.

TÜİK, Zonguldak'ın nüfusunu açıkladı! - Resim : 1

Zonguldak’ta yaşlı nüfus 85 bin 182 olarak açıklanırken yaşlı nüfusun 38 bin 78'ini erkek 47 bin 104'ünü kadın nüfusu oluşturdu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 14,5 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
İBB çalışmaları başlattı: 'Cumhurbaşkanın oluruyla değil bilimin gösterdiği ışıkla' 'Cumhurbaşkanın oluruyla değil bilimin gösterdiği ışıkla'
Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar
Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe milletvekili aday adayı oluyor Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe milletvekili aday adayı oluyor
Kanal D'den Üç Kız Kardeş dizisi için yeni karar.. Değişiyor Kanal D'den Üç Kız Kardeş dizisi için yeni karar.. Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
81 il için uyarı yapıldı: 5 gün boyunca devam edecek! 81 il için uyarı yapıldı: 5 gün boyunca devam edecek!
Canlı yayında açıkladığı anket herkesi şaşırttı: 'Ne diyorsunuz siz ya?' Canlı yayında açıkladığı anket herkesi şaşırttı: 'Ne diyorsunuz siz ya?'
Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam Yapı Kredi mart ayı emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonların beklediği rakam
İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor! İslam Memiş 'yükseliş trendine girdi' dedi: Altınlar yastık altından çıkıyor!
Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı Yasak Elma'dan ayrılan Bekir Aksoy diziyi bombaladı