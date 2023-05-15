TÜİK açıkladı: Çekirdek aile küçülüyor, yalnızlık büyüyor

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi gösterdiğini açıkladı.

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TÜİK açıkladı: Çekirdek aile küçülüyor, yalnızlık büyüyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi gösterdi ve 2022 yılında 3,17 kişiye düştüğü görüldü.

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ EN YÜKSEK ŞIRNAK'TA

Türkiye'de 2022 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak oldu. Şırnak'ın ardından listede Şanlıurfa ve Batman geldi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise sırasıyla Tunceli ve Çanakkale oldu. Bu illeri, Giresun ve Balıkesir izledi.

TEK KİŞİLİK HANEDE ZİRVE GÜMÜŞHANE'NİN

2014 yılında %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2022 yılında %19,4'e yükseldiği de görüldü. Tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane oldu. Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu.

Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranında azalma görüldü. Aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren, diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranında ise artış olduğu gözlendi.

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