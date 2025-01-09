Tüfekle Oynarken Yanlışlıkla Kardeşini Öldürdü

Muş'ta 15 yaşındaki B.K., tüfekle oynadığı sırada yanlışlıkla 13 yaşındaki kız kardeşini vurdu. Ağır yaralanan Ş.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tüfekle Oynarken Yanlışlıkla Kardeşini Öldürdü

Olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Aslankaya köyünde meydana geldi. 5 çocuklu ailenin en büyüğü olan B.K.'nın oynadığı pompalı tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, B.K.’nin kardeşi Ş.K.'ye isabet etti.

Ağır yaralanan Ş.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ş.K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Ş.K., Aslankaya köyünde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Teğmenler Soruşturmasında Kritik Gelişme, Birkaç Gün İçinde... Teğmenler Soruşturmasında Kritik Gelişme
İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor
Reytingleri Yıkıp Geçmişti! TRT Gassal Dizisi İçin Kararını Verdi Reytingleri Yıkıp Geçmişti! TRT Gassal Dizisi İçin Kararını Verdi
Topraktan Servet Çıkardı, 46 Yılda Biriktirdi, Yapımı 2 Hafta Sürdü, En Büyüğünün Değeri 400 Bin Lira 46 Yılda Biriktirdi, En Büyüğünün Değeri 400 Bin Lira