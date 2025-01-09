Topraktan Servet Çıkardı, 46 Yılda Biriktirdi, Yapımı 2 Hafta Sürdü, En Büyüğünün Değeri 400 Bin Lira

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2 metrekarelik atölyede tespih üretimi yapan 58 yaşındaki Veysel Başar, ilçedeki maden yataklarından çıkarılan Oltu taşlarını bozulmaması için korumaya aldı.

YAPIMI 2 HAFTA SÜRDÜ

Yılda bir kez de olsa nadiren karşılaşılan büyük boyuttaki Oltu taşlarını 46 yıl boyunca biriktiren Basar, 2 hafta süren el işçiliğiyle 75-85 santimetre uzunluğunda ve 485-775 gram ağırlığında iki tespih yaptı.

“46 YILDA BİRİKTİRDİĞİM TAŞLARDAN YAPTIM”

Tesbihlere 350-400 bin lira civarında değer biçtiğini belirten Başar şunları söyledi: Bu tespihleri 46 yılda biriktirdiğim taşlardan yaptım. Bu taşlar ebat olarak çok kısıtlı yani madenlerde bu ebatlarda taş çok nadir çıkar. Örneğin bu yıl 10 kilo taş kullandım, bu 10 kilo içinde bu tespih danesinin birinin ebatında bir tane taş ya çıkar ya çıkmaz.

“BUNDAN DAHA BÜYÜĞÜ YOK”

“Dağın altında bir damardan bugüne kadar böyle tespih yapılmadı” diye belirten Başar “Tespihleri yaparken ellerimin içi kabardı, toplamda 2 hafta kadar işçilik sürdü. Tespih koleksiyoncuları, meydan ağaları, bunları duyarsa mutlaka bu esere sahiplenmek ister. 2 gün ilçedeki Tespihçiler Pasajı'nda sergilendi. Pasajın en büyük tespihi bu. 46 yılımı verdim, iddia ediyorum, bu özelliklerde bundan daha büyüğü yok” dedi.

Kaynak: AA