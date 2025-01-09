Teğmenler Soruşturmasında Kritik Gelişme, Birkaç Gün İçinde...

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin töreninin ardından, teğmenlerin YDK’ya sevk edilmesine ilişkin süreç devam ediyor. Teğmenlerle ilgili dosyanın görüşüleceği YDK, 16 Ocak 2025'te toplanacak.

YAZILI SAVUNMA SUNULACAK

Teğmenlerin avukatları yazılı savunmalarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Avukatların, birkaç gün içinde imzaları tamamlayarak, yazılı savunmaları Kara Kuvvetleri Komutanlığına ekleriyle beraber sunacağı öngörülüyor.

DOSYADA EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, disiplin soruşturması dosyasında olması gerektiği halde bulunmayan bazı bilgi ve belgeleri tespit eden avukatların, bunları ayrıca talep ettikleri, ihtiyaç halinde ayrıca ek dilekçe sunulabileceği belirtildi.

SÖZLÜ SAVUNMA 16 OCAK’TA

Teğmenler ve avukatları, YDK’nın toplanacağı 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te sözlü savunmalarını yapacak.

9 üyeli YDK’da yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' veya ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı'' kararlarından biri veriliyor. Kurulun, 16 Ocak’tan sonra kararını 1 ay içinde yazılı olarak tebliğ etmesi bekleniyor.

Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvetlerden ayırma'' cezalarına karşı idari yargı yoluna gidilebiliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atması sonrası başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kaynak: ANKA