TÜBİTAK Bilim Şenliği'ndeki 'araştırma': Kötü söze maruz kalan peynir daha çabuk küfleniyormuş

TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne yaptığı araştırma ile katılan bir öğrenci gündem oldu. Öğrencinin araştırmasına göre kötü söze maruz kalan peynir daha çabuk küfleniyormuş.

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TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne yaptığı araştırma ile katılan bir öğrenci gündem oldu.

Gazeteci Savash Porgham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir öğrenci yaptığı araştırmaya göre kavanozlara konulan iki peynirden kötü söze maruz kalan daha çabuk küfleniyor.

"İNCİNEN PEYNİDEN UZAK DURMAK LAZIM"

Porgham söz konusu videoyu şu ifadelerle paylaştı:

"TÜBİTAK bilim şenliğine katılan bu hanımefendinin "bilimsel araştırmasına" göre kavanozlara konulan iki peynirden kötü söze maruz kalan daha çabuk küfleniyormuş. İncinen peynirden uzak durmak lazım..."

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