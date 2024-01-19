Veliler, özel okul fiyatlarına isyan etti; Bakan'dan açıklama geldi

Bu sene dolar bazında fiyat artırımına giden özel okullar yüzde 58'lik oranda zam yaptı. Özel okulların fiyatı 200 bin ila 800 bin lira arasında değişiyor.

Veliler, özel okul fiyatlarına isyan etti; Bakan'dan açıklama geldi

Ortalama 200 bin liradan 800 bin liraya kadar çıkan özel okul fiyatları, dolar bazında fiyat artırımına gitti.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'da bir özel okul, birinci sınıf için geçen yıl 13.500 dolar olan fiyatını bu sene 21.300 dolara yükseltti.

Milli Eğitim Bakanlığı henüz resmi bir zam oranı açıklamadı. Ancak geçen seneki hesapla, yüzde 58'lik bir artış öngörülüyor.

Sadece eğitim ücretinin bile yüksek olduğunu belirten veliler, diğer kalemlere gelecek zammın bütçeleri daha da zorlayacağını söylüyor.

ARA SINIFLARA UYGULANAN ZAM

Tartışılan bir diğer konu ise ara sınıflarda uygulanan zam oranının serbest bırakılması...

Veliler, ara sınıflar için de zam oranlarında sınırlama talep ediyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Sincan Şehit Ahmet Gözütok yarıyıl karne dağıtımı programında açıklamalarda bulundu.

Özel okul ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Şu anda hali hazırda mevcut yönetmeliğimize göre, ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda" dedi.

Özel okulların ise başlangıçta okul ücretini kendilerinin belirleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, "Özel okullarımız TEFE-TÜFE yüzde 5 kadar zaman yapma hakları var." diye konuştu.

Özel okullarla görüştüğünü de sözlerine ekleyen Bakan Tekin, "Kendilerini uyarıyoruz. Yeni başlayanlar için yönetmeliğimizde bir bağlayıcılık yok. Dün yine Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda fikir alışverişimiz devam edecek."

Etiketler
Özel Okul Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı Show TV herkesi çileden çıkardı! Sevilen dizi apar topar ekrandan alındı
Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak
Yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmeyecek Yarıyıl tatilinde öğrencilere ev ödevi verilmeyecek
Barbunyaya lezzet katıyor! Tencereye sadece 1 tatlı kaşığı ekleyin Barbunyaya lezzet katıyor! Tencereye sadece 1 tatlı kaşığı ekleyin
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama... Konu: Özel Okul ücretleri Milli Eğitim Bakanı Tekin fahiş fiyatlara 'dur' diyemedi: "Görüşeceğiz"
ÖSYM yılın ilk sınavını yarın yapacak ÖSYM yılın ilk sınavını yarın yapacak
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En zeki 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En zeki 5 burç açıklandı
Birbirleriyle asla anlaşamayan burçlar belli oldu Birbirleriyle asla anlaşamayan burçlar belli oldu
Prof. Aziz Çelik tarih verdi: Memur ve memur emeklilerini büyük şok bekliyor 'Memur ve memur emeklilerini büyük şok bekliyor'
Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir
Piyasalar yangın yeri: 'İsraf' arşa çıktı, dolar kuru rekor kırdı! 'İsraf' arşa çıktı, dolar kuru rekor kırdı!