Manken Tuğba Özay'dan "ilk astronot" yorumu: 55 milyon dolara turistik gezi yapan uzay aracında araştırma yapmak

Manken Tuğba Özay, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk insanlı uzay yolculuğunu eleştirdi. Özay "55 milyon dolara turistik gezi yapan uzay aracına binip giderek araştırmalar yapmak" ifadelerini kullandı.

Manken Tuğba Özay'dan "ilk astronot" yorumu: 55 milyon dolara turistik gezi yapan uzay aracında araştırma yapmak

Manken Tuğba Özay, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğuna "Turistik gezi" yorumunu yaptı. Özay'ın sözleri tepkilere neden oldu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay mekiğinin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Böylelikle Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı. Göğsümüzü kabartan tarihi misyon dünya basınında da geniş yer bulurken, manken Tuğba Özay'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Oğuzhan Uğur'un Alper Gezeravcı'yla ilgili paylaşımına yorum yapan Tuğba Özay Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğunu turistik gezi olarak yorumladı. "55 milyon dolara turistik gezi yapan uzay aracına binip giderek araştırmalar yapmak! Bari sen yapma Oğuzhan" ifadelerini kullanan Özay'a eleştiri yağarken bir kısım kullanıcı ise Özay'ı haklı buldu.

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