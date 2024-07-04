TTB'den Açık Radyo Tepkisi: Yayınların engellenmesi basın özgürlüğüne bir müdahaledir

TTB, Açık Radyo'nun lisansının RTÜK tarafından iptal edilmesini eleştirerek, "Yayının engellenmesi basın özgürlüğüne bir müdahaledir. Bu iptal kararı en temel, en vazgeçilmez özgürlüklerden biri olan halkın haber alma hakkının önünde de büyük bir engeldir" dedi.

Son Güncelleme:
TTB'den Açık Radyo Tepkisi: Yayınların engellenmesi basın özgürlüğüne bir müdahaledir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Açık Radyo'nun yayın lisansının iptaline ilişkin açıklama yaptı.

. Açıklamada, şöyle dendi:

"Sağlık ortamı açısından Açık Radyo, yaptığı yayınlarla kamuoyuna sağlık alanı ile ilgili doğru, objektif, bilimsel bilgileri aktaran bir yayın kuruluşu olması nedeniyle önemlidir. Pandemide gördüğümüz gibi; halkın sağlığı için sorumlu yayıncılık anlayışıyla önemli katkılarda bulunmuş, COVID-19 hastalığı ve aşılarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmek için etkili yayınlar gerçekleştirmiş, iklim değişikliği ve ekolojik krizin sağlığa yansımaları ile ilgili bilgilendirici, uyarıcı yayınlar yapmış, sürekli olarak halk sağlığını, kamucu sağlık sistemini savunmuştur. Açık Radyo’nun sesinin susturulması halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerine büyük zarar verecektir. Yayının engellenmesi basın özgürlüğüne bir müdahaledir. Bu iptal kararı en temel, en vazgeçilmez özgürlüklerden biri olan halkın haber alma hakkının önünde de büyük bir engeldir."

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Açık Radyo'da yayınlanan Açık Gazete programında 'Ermeni Soykırımı' ile ilgili ifadeler nedeniyle, ilk başta Açık Radyo'yu ceza yağmuruna tutmuştu.

RTÜK, sonrasında ise lisansını iptal etmişti.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Açık Radyo
Son Güncelleme:
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Gazinoda Facia! Kavgayı Ayırmak İsteyen Müzisyen Silahla Vurularak Öldürüldü Gazinoda Facia! Kavgayı Ayırmak İsteyen Müzisyen Silahla Vurularak Öldürüldü
NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu
Yeğenini Kürekle Darp Ederek Öldürmüştü... Tahliye Edildi! Yeğenini Kürekle Darp Ederek Öldürmüştü... Tahliye Edildi!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji ve AKOM Saat Vererek Uyardı! İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor İstanbul'a Kuvvetli Yağış Geliyor
Kritik Zirve Sonrası Ortak Açıklama: Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri! Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri!
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk