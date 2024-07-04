TTB'den Açık Radyo Tepkisi: Yayınların engellenmesi basın özgürlüğüne bir müdahaledir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Açık Radyo'nun yayın lisansının iptaline ilişkin açıklama yaptı.

. Açıklamada, şöyle dendi:

"Sağlık ortamı açısından Açık Radyo, yaptığı yayınlarla kamuoyuna sağlık alanı ile ilgili doğru, objektif, bilimsel bilgileri aktaran bir yayın kuruluşu olması nedeniyle önemlidir. Pandemide gördüğümüz gibi; halkın sağlığı için sorumlu yayıncılık anlayışıyla önemli katkılarda bulunmuş, COVID-19 hastalığı ve aşılarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmek için etkili yayınlar gerçekleştirmiş, iklim değişikliği ve ekolojik krizin sağlığa yansımaları ile ilgili bilgilendirici, uyarıcı yayınlar yapmış, sürekli olarak halk sağlığını, kamucu sağlık sistemini savunmuştur. Açık Radyo’nun sesinin susturulması halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerine büyük zarar verecektir. Yayının engellenmesi basın özgürlüğüne bir müdahaledir. Bu iptal kararı en temel, en vazgeçilmez özgürlüklerden biri olan halkın haber alma hakkının önünde de büyük bir engeldir."

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Açık Radyo'da yayınlanan Açık Gazete programında 'Ermeni Soykırımı' ile ilgili ifadeler nedeniyle, ilk başta Açık Radyo'yu ceza yağmuruna tutmuştu.

RTÜK, sonrasında ise lisansını iptal etmişti.

Kaynak: ANKA