Gazinoda Facia! Kavgayı Ayırmak İsteyen Müzisyen Silahla Vurularak Öldürüldü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda, sabah saatlerinde tartışma çıktı. Gazinoda müzisyenlik yapan Sedat Eraslan, iddiaya göre, iki grup arasında çıkan bir tartışmayı yatıştırmak istedi. Tartışan şahıslardan birinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla Eraslan ağır yaralandı.

SORUŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eraslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA