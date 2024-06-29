Trump'tan III. Dünya Savaşı açıklaması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın hiç olmadığı kadar III. Dünya Savaşı'na yakın olduğunu ifade etti.

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Trump'tan III. Dünya Savaşı açıklaması

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, Virginia'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

27 Haziran'da düzenlenen canlı yayın tartışmasında "ülkeyi yok etmeye çalışan adama" karşı büyük başarı elde ettiğini savunan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın "ne yaptığını bilmediğini" iddia etti.

"SORUN BIDEN'IN YAŞI DEĞİL, YETERSİZLİĞİ"

Trump, Biden'a dünyada hiç kimsenin saygı duymadığını öne sürerek, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği" değerlendirmesinde bulundu.

III. DÜNYA SAVAŞI ÇIKIŞI

Seçimin "güçlü ile zayıf, yeterli ile yetersiz ve barış ile savaş" arasında olduğunu ifade eden Trump, dünyanın hiç olmadığı kadar III. Dünya Savaşı'na yaklaştığını savundu.

BIDEN'LA DÜELLOSU

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.


Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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