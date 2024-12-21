Trenin Çarptığı Adamdan Acı Haber

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yolcu treninin çarptığı Şakir Güler hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trenin Çarptığı Adamdan Acı Haber

Olay, Cumhuriyet Mahallesi eski Çorlu Panayır yeri su kuyuları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu treni, o sırada tren yolunda yaya halinde bulunan Şakir Güler isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güler'i görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Şakir Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Trenin Çarptığı Adamdan Acı Haber - Resim : 1
Kazanın meydana geldiği yerde Şakir Güler'e ait olduğu değerlendirilen bir araç da park halinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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