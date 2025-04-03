Trafikte Yumruklu Kavgaya Tutuştular

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir sürücü, sol şeritten yavaş gittiğini ileri sürdüğü minibüs sürücüsünün önünü kesti. Minibüs sürücüsünü araçtan indiren diğer sürücü, küfürler ederek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yumruklar havada uçuştu.

Çevredeki vatandaşlar kavga eden sürücüleri ayırarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, her iki sürücünün de birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine ikisini de polis merkezine götürdü. Kavgayı çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: İHA