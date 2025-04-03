Trafikte Yumruklu Kavgaya Tutuştular

Nevşehir'in Nar beldesinde yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Son Güncelleme:
Trafikte Yumruklu Kavgaya Tutuştular

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir sürücü, sol şeritten yavaş gittiğini ileri sürdüğü minibüs sürücüsünün önünü kesti. Minibüs sürücüsünü araçtan indiren diğer sürücü, küfürler ederek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada yumruklar havada uçuştu.

Çevredeki vatandaşlar kavga eden sürücüleri ayırarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, her iki sürücünün de birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine ikisini de polis merkezine götürdü. Kavgayı çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası kaza Nevşehir
Son Güncelleme:
Otomobiller Çarpıştı, 2 Yaralı Otomobiller Çarpıştı, 2 Yaralı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu Adliyeye Sevk Edildi Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu Adliyeye Sevk Edildi
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun
İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor
İsa Karakaş Milyonları İlgilendiren Gelişmeyi Duyurdu! Emekli Maaşında Yeni Sistem! Tümden Değişecek İsa Karakaş Milyonları İlgilendiren Gelişmeyi Duyurdu! Emekli Maaşında Yeni Sistem! Tümden Değişecek