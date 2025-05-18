Trafikte Standart Dışı Far Denetimi: Yaklaşık 27 Bin Sürücü...

2025 yılında standart dışı far kullanan toplam 26 bin 822 sürücü ya da araca işlem yapıldı.

Trafikte Standart Dışı Far Denetimi: Yaklaşık 27 Bin Sürücü...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 64. maddesine göre aracın, mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklemesi veya kullanması, orijinal aydınlatma sistemine müdahale etmesi, gece veya gündüz, karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanmasının yasak olduğunu anımsattı.

Bu hükme uymayan sürücülere idari para cezası uygulandığını ifade eden Yerlikaya, 2025'te standart dışı ışık kullanan 26 bin 822 sürücüye/araca işlem yapıldığını bildirdi.

"Yolda ve ışıkta sınırların aşılmamasını" isteyen Yerlikaya, ülke genelinde 8-15 Mayıs'ta 3 milyon 679 bin 567 aracın denetlendiğini, bu kapsamda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 56 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 150 bin 859, periyodik muayenesi yapılmamış 29 bin 116, emniyet kemeri kullanmayan 29 bin 836, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 53 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 843 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 531 bin 491 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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