Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya atlayan zanlıların tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Trendyol Süper Lig'de, 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasına yönelik itiraz reddedildi.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya atlayan zanlıların tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 zanlının avukatları, Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu.

Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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