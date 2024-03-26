Emniyet Müdürlüğü'nde cemaat ve grupların İstanbul kavgası

T24 yazarı Tolga Şardan, yerel seçim sonrası Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak atamalar için şimdiden cemaatler ve çeşitli gruplar arasında hareketlilik yaşandığını belirtti.

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Emniyet Müdürlüğü'nde cemaat ve grupların İstanbul kavgası

Yerel seçim sonrası Emniyet Müdürlüğü'nde boşalan kadrolar için atama takviminin başlayacağı bunun da kurumda epey hareketlilik yarattığı belirtiliyor. Yeni atama kararnamesi ile yaş haddi ya da görev süresi nedeniyle emekli olanlardan boşalacak yerlere yapılacak atamalar da gündemde.

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gelişinden sonra yapılan kadro tasfiyeleriyle boşalan kadrolar için Emniyet içindeki farklı dini grup ve yapıların birbirleriyle mücadele ettiğini yazdı. Kimin baskın olacağına dair bu mücadelenin savaş boyutlarına ulaştığını belirten Şardan, asıl kavganın İstanbul Emniyeti için yaşandığına dikkat çekti.

Tolga Şardan'ın "Emniyet'te dikkat çeken iki istifa!" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yaş haddinden emekliliği yakınlaştı.

Aktaş'tan sonra yeni İstanbul Emniyet Müdürü'nün kim olacağı epeyce hareketlendirdi kulisleri.

İşte yeni tayinlerde, emniyet içindeki hangi cemaat ve grubun baskın olacağı büyük önem kazandı. Söz sahibi konumlardaki devre arkadaşlığı, etkin olmaya başladı. Buna bir de dini cemaat ve grup yaklaşımı eklendiğinde mücadelenin seviyesini artık siz tahmin edin!

Çünkü, artık herkes biliyor ki, İstanbul'a hakim olacak yapı, teşkilat içinde fazlasıyla güçlenecek.

Birbirleriyle kavgalı olanlar bile 'kazan – kazan' prensibi gereğince, baltaları toprağa gömüp barış çubuğu etrafında kenetlendiler.

Kimi söz sahibi olanlar da, teşkilattaki konumlarını kullanarak mevzi tutmaya çalışıyor. Özellikle Bakan Yerlikaya ile yakınlaşma içinde olan aktif görevdeki bazı polis müdürleri var. Yakın zamana kadar Yerlikaya'nın eleştirilerinin hedefinde olan bazı isimler, İçişleri Bakanı ile arayı düzelttiklerinin işaretini veriyor bugünlerde."

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