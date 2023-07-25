Trabzon'da sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

İlçeye bağlı Yeşilyalı, Işıklı ve Çubuklu mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti. Çubuklu Mahallesi'nde toprak kayması meydana gelirken, bazı evleri de su bastı.

Sahil yolunda da etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, AA muhabirine, akşam saatlerinde ilçede sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Gün içinde meteorolojinin uyarılarının ardından ilçe genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Gürsoy, "Tedbirleri almamıza rağmen olumsuz hava koşulları nedeniyle Yeşilyalı, Işıklı ve Çubuklu mahallelerimiz sağanaktan etkilendi. Çubuklu Mahallemizde toprak kayması yaşanırken, bazı evlerimizi de su bastı." diye konuştu.

Gürsoy, sağanak nedeniyle sahil yolunda mahsur kalan bazı araç sürücülerinin hem kendi imkanlarıyla hem de ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldıklarını belirterek, "Ekiplerin çalışmalarının ardından yol, kısa süre sonra trafiğe açıldı." dedi.

İlçede maddi hasarın meydana geldiğini dile getiren Gürsoy, hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA