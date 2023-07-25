İstanbul'da taksi başına düşen yolcu sayısı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, ilde taksi başına düşen yolcu sayısını açıkladı. Buna göre, ilde taksi başına 837 yolcu düştüğü belirtildi. İstanbul'da 19 bin 16 taksi bulunuyor.

İstanbul'da taksi başına düşen yolcu sayısı açıklandı

İstanbul'da taksi başına 837 yolcu düştüğü aktarıldı. İBB'nin verilerine göre, 15 milyon 907 bin 951 nüfusa karşılık 19 bin 16 taksi olduğu belirtiliyor.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul’da taksi sorununa ilişkin bugün bir veri yayımladı.

İstanbul’da 15 milyon 907 bin 951 nüfusa karşılık 19 bin 16 taksi olduğu belirtildi. Taksi başına 837 kişi düşerken Paris’te bu sayının 366, New York’ta 309, Singapur’da da 207 olduğu aktarıldı.

İBB’nin 2023 yılına ilişkin Çözüm Merkezi verilerine göre; taksi taşımacılığına şikayetlerin yüzde 59,53’ünü yol ve yolcu seçme kaynaklı. Şikayetlerin geri kalanı ise sırasıyla, yüzde 10,50 ile trafik kuralı ihlali, yüzde 9,84 ile yolcuya kaba davranılması, yüzde 8,61’i fazla ücret alınması ve yüzde 3,86’sı yolcuyu uzak yoldan götürmek maddelerinden oluşuyor.

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