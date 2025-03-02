Trabzon'da Ramazan Ayında Balığa Yoğun İlgi

Karadeniz’de bol miktarda avlanan hamsi, mezgit ve istavrit, kilogramı 100 liradan satışa sunulurken, Ortahisar ilçesindeki Moloz Balıkçı Pazarı’nda hareketlilik yaşanıyor.

Balıkçılardan Ahmet Çoğalmış, geçtiğimiz hafta hava koşulları nedeniyle fiyatların yükseldiğini, ancak balık miktarının artmasıyla birlikte fiyatların düştüğünü ve talebin yükseldiğini belirtti.

Balıkçı Emin Avcı ise ramazan ayıyla birlikte pazarın yoğunlaştığını vurgulayarak, "Balık ucuz. Vatandaş bundan uygun ne yiyecek? Balık fiyatları böyle gider, bir yoğunluk olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Vatandaşların en çok hamsi, istavrit ve mezgit tercih ettiğini belirten Avcı, somon ve levreğin de sofralarda yerini aldığını ifade etti.

Kaynak: AA