Ziyaretçi Akınına Uğrayan Bolu’nun Gözdesi Ramazan Ayında Sessiz Kaldı

Ramazan ayı öncesinde ziyaretçi akınına uğrayan Abant Gölü, Ramazan’ın başlamasıyla birlikte sessizliğe büründü. Turistlerin gözde yerinde şimdilerde hiç ses yok.

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Ziyaretçi Akınına Uğrayan Bolu’nun Gözdesi Ramazan Ayında Sessiz Kaldı

Bolu’nun eşsiz manzaralı yerlerinden biri olarak bilinen Abant Gölü Milli Parkı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tarihinin en sessiz günlerini yaşadı.

Yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Abant, özellikle hafta sonları tatilcilerin uğrak noktası olurken, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Normalde doğa yürüyüşleri, piknik ve fotoğrafçılık için tercih edilen bölgede bu günlerde sessizlik hakim.

Kaynak: İHA

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