Uşak'ta Yürek Yakan Olay, Sobadan Çıkan Gaz Ölüm Sebebi Oldu

Uşak’ta sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fadime Aydın hayatını kaybetti. Aydın’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Uşak'ta Yürek Yakan Olay, Sobadan Çıkan Gaz Ölüm Sebebi Oldu

Uşak'ın Eşme ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti. Üçeylül Mahallesi Geren Caddesi'nde yalnız yaşayan Fadime Aydın'a ulaşamayan yakınları evine gitti.

Aydın'ın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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