Devrilen Tırın Sürücüsünden Acı Haber

Ankara’nın Polatlı ilçesinde saat 13.00 sıralarında, Yunus Şen’in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen TIR, refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Şen'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, TIR vinç ile kaldırıldı.

Kaynak: DHA