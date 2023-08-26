Trabzon'da jigolo olacağını düşündü, soluğu polis merkezinde aldı!

Trabzon’da yaşayan 41 yaşındaki M.B, internet ortamında gördüğü jigolo ilanına başvuruda bulunmasının ardından belirtilen hesaba 76 bin 630 TL gönderdi. Dolandırıldığını anlayan M.B, soluğu polis merkezinde aldı.

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Trabzon'da jigolo olacağını düşündü, soluğu polis merkezinde aldı!

Trabzon'da yaşayan 41 yaşındaki M.B, internet ortamında gördüğü jigolo ilanına başvuruda bulunmasının ardından kimliği meçhul şüpheli şahıs ile iletişime geçti.

M.B'den daha sonra şüpheli şahıs çeşitli bahanelerle para talep ederken, M.B. ise şüphelinin hesabına toplam 76 bin 630 TL yolladı.

SOLUĞU POLİS MERKEZİNDE ALDI

Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.B, polis merkezine giderek kendisini dolandıran şüpheli şahıstan şikâyetçi olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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